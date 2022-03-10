«الجمهورية» يُوقع اتفاقية مع فيزا العالمية للتحول إلى الرقمنة

وقعت الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية “فيزا”، اتفاقية شراكة مع مصرف الجمهورية للمساعدة في خدمات التحول الرقمي وتوسيع قاعدة العملاء.

وبحسب ما أفاد المصرف في بيان وصلت “عين ليبيا” نسخة منه، فإن هذه الاتفاقية تأتي لغرض بناء منظومة مستدامة للدفع عبر قنوات وقطاعات متعددة، والاستفادة من أفضل الخدمات والمنتجات الالكترونية لشركة فيزا لعملاء المصرف.

وحضر توقيع الاتفاقية نائب المدير العام لمصرف الجمهورية نوري ابوفليجة، ومدير البطاقات والخدمات الإلكترونية بالمصرف أسامة بن علي، إلى جانب رئيس شركة “فيزا” والمدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا أحمد محيي، ونائب رئيس الشركة ليلى سرحان، ومدير عام فرع الشركة في ليبيا والسودان.

وتركز الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، بشكل أساسي على أعمال الإصدار، حيث توفر الاتفاقية الدعم للمصرف للدخول في خدمات الاستحواذ وقبول المدفوعات من حاملي بطاقات فيزا سواء المواطنين أو الأجانب.

وقال نائب المدير العام لمصرف الجمهورية نوري أبوفليجه، إن الجمهورية يعد أكبر مصرف تجاري في ليبيا حيث يستحوذ على نسبة 45% من السوق الليبي و ينتشر في مختلف أرجاء البلاد.

وأكد أبوفليجة حرص المصرف على تقديم أفضل الخدمات لعملائه وتطويرها وإدخال المنتجات الجديدة مع مواكبة التطور في عالم الصيرفة وإدخال أفضل المنظومات للعمل المصرفي المواكبة لتطور التكنولوجيا و التحول الرقمي.

وأشار أبوفليجة إلى حرص إدارة المصرف على إدخال المدفوعات الرقمية وذلك لخدمة العملاء سواء الأفراد او الشركات، وأن المصرف حريص على التعاون مع شركة “فيزا” الرائدة في هذا المجال، حيث تعتبر الاتفاقية هي تجسيد للعلاقة الإستراتيجه بين الطرفين.

واعتبر أبوفليجة أن الاتفاقية هي نقلة للمصرف لتطوير خدماته وتلبية احتياجات العملاء، إضافة إلى تدريب موظفي المصرف والحصول على الخدمات الاستشارية.

من جانبها أعربت يلي سرحان نائب رئيس شركة “فيزا” والمدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وباكستان، في كلمة لها خلال مراسم التوقيع، عن سعادتهم وفخرهم بالشراكة مع مصرف الجمهورية السّباق في إدخال كل ما هو جديد على الصناعة المصرفية والتقنيات الليبية، وإطلاقه حزمة من حلول الدفع الرقمية لعملائه من الشركات والأفراد.

وتُقدم الاتفاقية مزيج مناسب من الخدمات والمنتجات هي الأولى من نوعها في ليبيا، إلى جانب التجزئة المناسبة لكل من قاعدة العملاء الحالية والمنتجات الإلكترونية والرقمية التي يوفرها المصرف، بالإضافة إلى إدخال تدفقات دفع جديدة تناسب الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة وتجار التجزئة والتجار والمؤسسات التي لديها احتياجات دفع متعددة ومتنوعة.

هذا وتشمل الاتفاقية إدخال مجموعة متنوعة من المنتجات الاستهلاكية والتجارية الرائدة، من خلال تصميم المنتجات ذات الصلة التي تتماشى مع استراتيجية عروض القيمة للعملاء، ومن ثم تحسين رضا العملاء والاحتفاظ بهم وجذب عملاء جدد.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستدعم شركة “فيزا” طموح مصرف الجمهورية في التحول الرقمي من خلال تطبيق منظم لنهج تدريجي يتماشى مع صانعي القرار وأصحاب المصلحة في المصرف.

وسيتمكن المصرف من الاستفادة من خدمة “فيزا نت” لخدمات تحويلات الأموال عبر الإنترنت مع توفير جميع معايير الأمان القوية وتحليلات البيانات والمنصات المتوازية وخدمات القيمة المضافة لدعم الخدمات التي تميز البنك في العروض التي يقدمها لعملائه من التجار والشركات والمؤسسات الكبرى.

يُذكر أنه بتاريخ 10 أبريل 2008م صدر قرار عن مصرف ليبيا المركزي بدمج مصرفي الجمهورية والأمة في مصرف واحد تحت اسم “مصرف الجمهورية” بميزانية تلامس 20 مليار دينار ليبي، ليصبح ثاني أكبر المصارف الليبية بعد المصرف الليبي الخارجي، وبعدد موظفين بلغ أثناء الدمج ما يزيد عن 5,800 موظف وموظفة، بعدد فروع وصل 146 فرعا ووكالة، وبحصة سوقية وصلت إلى 33%، كما أنه استنادا لحجم الأصول حل بين قائمة البنوك العشرة الكبرى في شمال أفريقيا.

هذا وقد صدر قرار من الجمعية العمومية لمصرف الجمهورية في سنة 2013 يقضي بتحويل المصرف من مصرف تجاري تقليدي إلى مصرف إسلامي على أن يتم التحول بشكل تدريجي، وكان مصرف الجمهورية فرع فشلوم للصيرفة الإسلامية هو أول فرع إسلامي في ليبيا.

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