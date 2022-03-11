بدعم من “الحاسي” .. الهيئة تشارك في دورة هامة عن مواصفات أجهزة تم التعاقد على توريدها لمختبرات مركز الرقابة الأغذية والأدوية

توجه إدارة الفرع ورؤساء الأقسام والوحدات الفنية بهيئة الرقابة الإدارية البيضاء بزيارة لدولة مصر وذلك بدعم وبمتابعة مباشرة من رئيس هيئة الرقابة الادارية البيضاء “عبد السلام الحاسي” ولجنة استقرار مدينة بنغازي وبناءاً على دعوة شركة HTDS المصرية التي تم التعاقد معها على تجهيز وتوريد اجهزة لمختبرات الاغذية والأدوية بنغازي.

حيث تم حضور دورة نظرية مصغرة عن الأجهزة ومواصفاتها وفق ما تم التعاقد عليه مع الشركة، واستعراض مواصفات الأجهزة وطبيعة عملها ومناقشة بعض الأمور اللوجستية الخاصة بعمليات التركيب والتشغيل والتدريب.

كما تم اجتماع عبر تطبيق الزووم مع الشركة المصنعة perkinelemer مباشرة في الولايات المتحدة الامريكية واللذين أكدو بتصنيع الاجهزة خصيصاً لطبيعة عمل المركز في ليبيا.

يذكر أن هذه الأجهزة تغطي كافة الاختبارات الدوائية والغذائية وكذلك بعض الاختبارات الغير موجودة بليبيا والمتمثلة في بقايا المبيدات الحشرية في الخضروات حيث سيكون السبق لفرع المركز بإجراء هذه الاختبارات على أجهزة تعتبر الأحدث في ليبيا وعلى مستوى العالم والمتمثلة في أجهزة التحليل الكيميائي

LCms/ms

GC ms

GC(gas chromotogarphy)

Atomic absorption

HPLC

UV spectrophotometer

FTIR(infra red spectrophotometer)

TOC(total organic carbon)

وبحسب الهيئة فكذلك أجهزة التحليل الفيزيائي الخاصة بالاختبارات الدوائية وطاولات معملية على أحدث طراز.

وفي الختام تم الاتفاق على عدد من النقاط كالإنتهاء من عمال البنى التحتية الخاصة بالأجهزة التي تسبق التركيب كتمديدات الغاز والماء والكهرباء.

وأكدت الهيئة أن مل ذلك بدعم مباشر من رئيس الهيئة وإيلاء الموضوع أهمية قصوى لما يمثله هذا العمل من نقلة نوعية في مجال الأمن الغذائي والدوائي بالمنطقة الشرقية خاصة وليبيا عامة..

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