الكبير يواصل مباحثاته في واشنطن مع مسؤولين أمريكيين وممثلي صندوق النقد الدولي بشأن الوضع الاقتصادي الليبي

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع عدد من القادة السياسيين في العالم و السفراء و الإعلاميين والخبراء الدوليين في المجال السياسي و الاقتصادي والمالي بمؤسسة Atlantic Council تطورات الأوضاع السياسية و الاقتصادية والمالية في ليبيا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيراتها.

وركز اللقاء على انعكاس الحرب الروسية الأوكرانية على إمدادات وأسعار السلع والغذاء في السوق الدولي، وتحريك عجلة الاقتصاد الليبي، إلى جانب عودة الشركات الأجنبية لليبيا, وجهود مصرف ليبيا المركزي لضمان الاستقرار المالي والنقدي، وخطة توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وفي لقاء آخر، ناقش الكبير مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي، جهاد أزور، ونائب مدير إدارة الأسواق المالية والنقدية ميقل سافاستانو، دعم صندوق النقد الدولي لقدرات مصرف ليبيا المركزي في مجال الإحصائيات و المؤشرات والسياسات النقدية، و برنامج زيارات الفرق الفنية للصندوق إلى ليبيا.

وأشاد ممثلو الصندوق الدولي بدور المصرف المركزي المهم طيلة الفترات الماضية في استدامة الدولة واستقرار الوضع الاقتصادي و المالي.

يشار إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بحث في واشنطن مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برنامج الدعم الفني الذي يشمل الرقابة المصرفية والأسواق المالية والسياسة النقدية وميزان المدفوعات والبرمجة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية.

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

