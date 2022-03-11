حقن المياه بحقل البيضاء.. محور اجتماع شركتي الخليج وبيتروتكنا

بحث مسؤولون من شركة الخليج العربي للنفط مع شركة بيتروتكنا الكندية، بالعاصمة المصرية القاهرة؛ الخطوات الرئيسة لتنفيذ مشروع حقن المياه المصاحبة لمحطة الكتلة بحقل البيضاء، إضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر بين الطرفين حول هذا المشروع.

وقدم فريق شركة بيتروتكنا عرضًا كاملاً عن سياسة ومراحل تنفيذ المشروع، في حين شدد المجتمعون على ضرورة تنفيذ هذا المشروع، إلى جانب استمرار التعاون المستمر بين الطرفين.

وحضر الاجتماع مدير إدارة الهندسة والإنشاءات وعضو لجنة الإدارة للهندسة والإنشاءات والشؤون الفنية والتخطيط ومراقبة قنفودة، إلى جانب منسق الهندسة الكيميائية ومختصين من الشركة الكندية.

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