الكبير يناقش عدة مواضيع هامة مع مؤسسة Atlantic Council

ناقش محافظ مصرف ليبيا الصديق عمر الكبير و الفريق المرافق له مع مؤسسة Atlantic Council تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية في ليبيا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد الليبي وإمدادات وأسعار السلع والغذاء في السوق الدولي.

وتناول الاجتماع تحريك عجلة الاقتصاد الليبي، وعودة الشركات الأجنبية لليبيا، وجهود مصرف ليبيا المركزي لضمان الاستقرار المالي والنقدي ، وخطة توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وشهد الاجتماع حضور نخبة من القادة السياسيين في العالم والسفراء والإعلاميين والخبراء الدوليين في المجال السياسي والاقتصادى والمالي، و المهتمين بالشأن الليبي.

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