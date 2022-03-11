الخليج العربي للنفط تبحث مع شركة بيتروتكنا الكندية الخطوات الرئيسية لتنفيذ مشروع حقن المياه المصاحبة لمحطة الكتلة بحقل البيضاء

اجتمع عضو لجنة الإدارة للهندسة والانشاءات والشؤون الفنية والتخطيط ومراقبة قنفودة بشركة الخليج العربي للنفط “عبدالمطلب صالح ادم” ومدير إدارة الهندسة والانشاءات “ابراهيم الغماري” وعبر الدائرة المغلقة “عادل فركاش” منسق الهندسة الكيميائية “ونيس نجم” ومهندسي المشروع ومختصي شركة بيتروتكنا الكندية .

تناول الاجتماع مناقشة الخطوات الرئيسية لتنفيذ مشروع حقن المياه المصاحبة لمحطة الكتلة بحقل البيضاء، وكذلك أهمية المشروع لما له أهمية من تأثير على الانتاج والبيئة، وقدم فريق شركة بيتروتكنا عرض كامل على سياسة ومراحل تنفيذ المشروع

حيث تخلل الاجتماع نقاشات وتبادل الآراء ووجهات النظر بين الطرفين، كما أكد الحضور على أهمية هذا الاجتماع والذي كان له الأثر الطيب في تقارب وجهات النظر لنجاح تنفيذ المشروع وكذلك على إعطاء أهمية قصوى لتنفيذ المشروع وضرورة التعاون المستمر بين الطرفين.

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