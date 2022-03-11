خاص.. عميد بلدية جالو لصدى: في جالو لدينا العديد من الشركات ونريد منهم توظيف الخريجين في هذه الشركات

صرح عميد بلدية جالو الجنوب الشرقي “عبدالباسط بازاما” لصحيفة صدى الاقتصادية قائلا: تواصلنا مع وزير العمل وطرحنا المشاكل التي تخص بلدية جالو، وقمنا بطلب وضع آلية لموضوع الخريجين وموضوع العمالة الوافدة ودخولهم للمناطق بحيث توضع آلية لظبط وربط ليكون الجانب الاجتماعي متامسك عند حل هذه الاشكاليات.

كما أضاف بالقول: نحن كعمداء بلدية وضعنا حلول ولكن حلول بدون ظوابط، في المستقبل نريد وضع آلية بحيث تكون هناك تشريعات قانونية حتي لا تواجهنا مشاكل ومن هنا تبدا الحلحلة، يجب على القوة العاملة وضع تشريع يساعد البلديات في كيفية حل الاشكاليات وكيفية الظبط وكيفية معالجة الخريجين لأن هولاء الخريجين مسجلين في منظومة القوة العاملة وهي التي تقوم بتحويلها إلى جهات الاختصاص.

وقد ختم حديثه قلئلاً: نحن في جالو لدينا العديد من الشركات ونريد منهم توظيف الخريجين في هذه الشركات، ونحن كبلدية قمنا بالحل وننتظر في آلية لتنفيذ هذه الحلول.

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