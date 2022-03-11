توقعات بانخفاض النمو العالمي بسبب الحرب بين روسيا و أوكرانيا

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا؛ إن الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا ساهمت في انكماش التجارة العالمية ورفعت أسعار الغذاء والطاقة.

وأضافت أن ذلك سيجبر صندوق النقد على خفض توقعاته للنمو العالمي الشهر المقبل وخفض الصندوق بالفعل توقعاته الاقتصادية للولايات المتحدة والصين والاقتصاد العالمي إجمالاً في يناير، متوقعًا أن يسجل نمو الاقتصاد العالمي 4,4% هذا العام بانخفاض 0,5 نقطة مئوية.

وتابعت جورجيفا أن روسيا ستواجه ركودًا عميقًا هذا العام؛ بسبب العقوبات المفروضة عليها، مبينةً أن تخلف موسكو عن سداد ديونها لم يعد يعتبر مستبعدًا.

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