اقتصاد

التضخم في أميركا يسجل أعلى مستوى منذ 40 عامًا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفعت نسبة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية على أساس سنوي وبلغت 7,9 % وهي الأعلى منذ يناير من عام 1982.

وبحسب مؤشر أسعار الاستهلاك فقد واصلت أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعها في فبراير؛ بسبب صعود أسعار الوقود مع اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وعلى أساس شهري، يتسارع ارتفاع الأسعار إلى 0,8% في مقابل 0,6% في يناير، وتمثّل أسعار الوقود ثلث هذا التسارع وقد ارتفعت بنسبة 6,6% مقارنةً بشهر يناير.

فيما قفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,0% في المقابل، سجّلت أسعار السيارات المستعملة التي ارتفعت بنسبة 41,2% منذ فبراير 2021، تراجعًا طفيفًا بنسبة 0,2% هذا الشهر، للمرة الأولى منذ سبتمبر الماضي.

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قناة 218 الليبية

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