أوكرانيا تتكبد خسائر بقيمة 119 مليار دولار.. بسبب الحرب مع روسيا

تسببت الحرب بين روسيا وأوكرانيا في خسائر بقيمة 119 مليار دولار للاقتصاد الأوكراني، وفقًا لنائب وزير الاقتصاد الأوكراني دينيس كودين.

وأضاف كودين أن 75% من الشركات في المناطق الأوكرانية المتضررة من الحرب؛ توقفت عن العمل، وأن معظم شركات التعدين في شرق أوكرانيا لا تعمل مما يعني أن صادرات كييف من المعادن التي تمثّل حصة كبيرة من إجمالي الصادرات ستقل.

وتضمّ أوكرانيا أكثر من 20 ألف مقلع و120 نوعًا مختلفًا من المناجم، منها 8,172 من المناجم البسيطة، و94 منجمًا صناعيًا كبيرًا، لاستخراج الفحم وخام الحديد والكبريت.

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