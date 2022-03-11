شركة البريقة تزود الجنوب بـ2940 أسطوانة غاز.. بسعر دينارين

أرسلت شركة البريقة لتسويق النفط -الجمعة- 6 شاحنات من مستودع الهاني النفطي بمدينة طرابلس إلى منطقة الجنوب، بحمولة بلغت “490” أسطوانة لكل شاحنة، ما إجماليها 2940 أسطوانة غاز طهي.

وأوضحت الشركة في منشور لها على منصتها الإعلامية أنها أرسلت أيضاً “9” طلبيات أخرى وصلت فعلياً إلى الجنوب، خصصتها للبيع مباشرةً للمواطنين، واحتوت الطلبيات التسعة على 1890 أسطوانة بسعر رسمي هو ديناران للأسطوانة الواحدة.

وأشارت الشركة في تدوينتها إلى أن هذه الإرساليات إلى الجنوب تأتي لسد حاجة المواطنين من أسطوانات غاز الطهي، ولقطع الطريق على تجار السوق الموازي، وأثنت في الوقت ذاته على تكاتف موظفي شركة البريقة في مختلف مواقع العمليات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استمرار دعم العمليات التشغيلية والإنتاج بمستودع مدينة سبها النفطي، تلبيةً لخدمة المستهلكين في عموم المنطقة الجنوبية، ولكسر احتكار أسطوانات الغاز والمضاربة عليها، حيث وصل سعر الأسطوانة الواحدة إلى أرقام خيالية تفاقم أزمات المواطنين لاسيما مع اقتراب شهر رمضان حيث يتضاعف الطلب على هذه السلعة.

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