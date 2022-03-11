اقتصاد

عون: ارتفاع إنتاج النفط إلى 1.233 مليون برميل يوميا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وزير النفط والغاز محمد عون لــ218: ارتفاع إنتاج النفط إلى 1.233 مليون برميل يوميا

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قناة 218 الليبية

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