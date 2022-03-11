عون: ارتفاع إنتاج النفط إلى 1.233 مليون برميل يوميا

وزير النفط والغاز محمد عون لــ218: ارتفاع إنتاج النفط إلى 1.233 مليون برميل يوميا
عن مصدر الخبر
قناة 218 الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
“الكبير” يبحث تشجيع الشركات الأمريكية وتذليل الصعاب أمامها لعودتها للسوق الليبي
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
شركة البريقة تزود الجنوب بـ2940 أسطوانة غاز.. بسعر دينارين
تم النشر منذُ 43 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أوكرانيا تتكبد خسائر بقيمة 119 مليار دولار.. بسبب الحرب مع روسيا
تم النشر منذُ 4 ساعات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
خاص.. عميد بلدية القطرون يصرح لصدى حيال مشاركته باجتماع وزير العمل والتأهيل بعمداء البلديات
تم النشر منذُ 4 ساعات
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
أضف تعليقـك