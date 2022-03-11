اخر اسعار العملات الاجنبية والدولار مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في تعاملات اليوم الجمعة تذبذها في السوق السوداء.

وتداول التجار الدولار في سوق المشير في طرابلس عند الساعة الثامنة مساءاً بـ 4,98 دنانير، ليتراجع قرشين عقب صعوده مساء الخميس إلى 5 دينار.

فيما تداول التجار الدولار على صعيد الحوالات الخارجية عند 4,99 دنانير.

وسجل سعر صرف الجنية الاسترليني تراجعاً طفيفاً حيث بلغت قيمته 6.53 دينار للبيع و6.50 للشراء، فيما استقر سعر صرف اليورو الذي بلغت قيمته 5,41 دنانير بالعاصمة طرابلس و5.42 دينار في مدينة بنغازي، أما على صعيد العملات العربية، فقد استقرت قيمة الدينار التونسي أمام نظيره الليبي وتم تداوله في المنطقة الحدودية رأس جدير بـ 1,65دينارًا.