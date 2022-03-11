بالتفصيل… اسعار الذهب والفضة في السوق الليبي اليوم الجمعة 11 مارس 2022

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الجمعة) 2022/03/11 وتشمل الكسر والجديد والمستمل و المسبوك:

اسعار الذهب اليوم في ليبيا

سعر الذهب المسبوك =232 دينار للجرام

سعر الذهب الكسر عيار 18 ب229.0 دينار

سعر الذهب الكسر عيار 21 ب267.16 دينار

سعر الذهب الكسر عيار 22 ب279.80 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 ب305.33 دينار

اسعار الليرة الذهب في ليبيا

سعر الليرة الذهب عيار 21 وزن 8 جرام كسر ب2137 دينار

اسعار الذهب الجديد في ليبيا

سعر الذهب الجديد عيار 18 من 295 دينار وحتى 350 دينار.

سعر الذهب الجديد عيار21 من 350 دينار وحتى 380 دينار.

سعر الذهب المستعمل في ليبيا

سعر الذهب المستعمل عيار 18 من 250 دينار وحتى 270 دينار.

سعر الذهب المستعمل عيار21 من 280 دينار وحتى 310 دينار.

اسعار الفضة اليوم في ليبيا

سعر الفضة الكسر من 2.70 دينار وحتى 3.10 دينار على حسب العيار.

سعر الفضة الجديدة من 10 دينار وحتى 30 دينار على حسب العيار والصناعة.