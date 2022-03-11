توقعات بتخطي سعر الدولار لحاجز الـ5 دينار.. لهذه الأسباب!

يرى خبراء بالشأن الاقتصادي ومتابعون للسوق الموازية في ليبيا إلى أنه من المتوقع إرتفاع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي إلى ما فوق 5 دينار ليبي خلال هذا الاسبوع.

ويرى الخبراء أن الارتفاع وارد خلال هذا الاسبوع لعدة اسباب أبرزها استمرار الضغوطات على الأطراف السياسية محلياً، وخاصة في ظل إرتفاع سعر برميل النفط عالمياً.

واشار الخبراء إلى أن هذه الضغوطات ستؤدي إلى التدخل في المسار السياسي الداخلي والحيلولة دون حدوث نقص في الإمدادات النفطية، خاصة في ظل الصراع الروسـي الاوكـراني.

ويرى متابعون أن سعر الصرف سيتجاوز حاجز ال5 دينار في ظل ارتفاع اسعاره عالمياً بالاضافة إلى استمرار ارتفاع اسعار النفط العالمية.

وأكد الخبراء ان التوترات الحاصلة في العاصمة طرابلس أثرت على السوق الموازية، على خلفية عدم قبول رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة إلى رئيس الوزراء الجديد المعين من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا.

ولامس سعر الصرف الـ5 دينار يوم امس الخميس على خلفية التصعيد العسكري والتحشيدات التي شهدها محيط العاصمة.

وعلى ذات الصعيد تأثرت اسعار الصرف في السوق الرسمية بالاحداث العالمية ولامس مستويات قياسية قبل ان يعاود الانخفاض بشكل طفيف بعد تراجع سعر الدولار عالمياً، حيث بلغ سعر متوسط الدولار الامريكي 4.636 دينار، وبلغ سعر البيع 4.6475 دينار وسعر الشراء 4.6244 دينار، متجاوزاً السعر الرسمي المعلن سابقاً وهو 4.48 دينار.