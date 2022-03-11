اقتصاد

محافظ المصرف المركزي يبحث مع شركات أمريكية فرص الاستثمار في ليبيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

واشنطن 11 مارس 2022 (وال)- اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير والوفد المرافق اله الذي يزور الولايات المتحدة الخميس، مع رابطة الأعمال الليبية – الأمريكية uslba)) بالعاصمة واشنطن.

وتركز الاجتماع على بحث السُبل الكفيلة لتشجيع الشركات الأمريكية، وتذليل الصعاب أمامها لعودتها للسوق الليبي، ومناقشة فرص الاستثمار الواعدة في ليبيا.

وحضر الاجتماع ممثلين ورؤساء عدد من الشركات الأمريكية الرائدة؛ منها شركة موتورولا وشركة بيبسي كولا و كونوكو فيلبس وغيرها من الشركات. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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