محافظ المصرف المركزي يبحث مع شركات أمريكية فرص الاستثمار في ليبيا

واشنطن 11 مارس 2022 (وال)- اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير والوفد المرافق اله الذي يزور الولايات المتحدة الخميس، مع رابطة الأعمال الليبية – الأمريكية uslba)) بالعاصمة واشنطن.

وتركز الاجتماع على بحث السُبل الكفيلة لتشجيع الشركات الأمريكية، وتذليل الصعاب أمامها لعودتها للسوق الليبي، ومناقشة فرص الاستثمار الواعدة في ليبيا.

وحضر الاجتماع ممثلين ورؤساء عدد من الشركات الأمريكية الرائدة؛ منها شركة موتورولا وشركة بيبسي كولا و كونوكو فيلبس وغيرها من الشركات. (وال)

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