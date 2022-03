توقّع البنك الدولي أن تحقق ليبيا تحسنًا في أرصدتها المالية العامة، وميزان المدفوعات الخارجية وتعزيز معدلات النمو.

وقال البنك، في تقريره إنّ الدول المصدرة للغاز يمكنها أن تشهد زيادة هيكلية في الطلب من أوروبا بعد إعلان الاتحاد الأوروبي اهتمامه بتنويع مصادر إمداداته من منتجات الطاقة، وعدم الاعتماد كلياً على النفط والغاز الروسي.

وأكد البنك في تقريره، استمراره في تقديم مساعدات فنية وتحليلية وموجهة للبلدان التي ستكون أشد تضررًا في مجالات عديدة من بينها استدامة المالية العامة، وإصلاح أنظمة الدعم، والأمن الغذائي، ورصد المعاملات التجارية، وإدارة المخاطر الزراعية.

The post البنك الدولي يتوقّع أن تُحقق ليبيا تحسنًا في أرصدتها المالية العامة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا