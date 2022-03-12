خاص.. فريق السيولة بالمركزي يكشف حصرياً لصدى تسليم اصدار غريان 35 مليون لفروع الجمهورية بالجبل الغربي

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية تسليم قسم اصدار غريان بمصرف ليبيا المركزي شحنة سيولة بقيمة 35 مليون دينار لفروع مصرف الجمهورية الجبل الغربي ، وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبشكل مستمر.

خصص منها 7 مليون لفرع غريان و 4 مليون لفرع الشويرف و 4 لفرع القريات و 4 مليون فرع القواسم و 4 مليون فرع الاصابعة و 4 مليون فرع نسمة و 4 مليون فرع الشقيقة و 4 مليون غريان الصيرفة الاسلامية ، ويعمل فريق مشروع السيولة بمصرف ليبيا المركزي على نقل شحنات اضافة لكافة فروع المصارف .

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