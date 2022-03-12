ميناء مصراتة يستقبل 22 ألف طن بنزين قادمة من إيطاليا

نشرت إدارة المنطقة الحرة مصراتة بيانات جديدة، أظهرت فيها وصول سفن، وأخرى متوقع وصولها خلال ساعات، محملة بسلع وبضائع متنوعة.

وأشارت إدارة المرفأ إلى رسو ناقلة المحروقات ” فيليس ” التابعة للوكيل الملاحي شركة الملاح محملة بأكثر من 22 ألف طن من البنزين مستوردة من إيطاليا فيما باشرت الفرق الفنية في تفريغ باخرة الحاويات “ميدكون” التابعة للوكيل الملاحي شركة الممتاز وحمولتها 264 حاوية بها بضائع مختلفة.

واستقبل الرصيف التجاري الباخرة “بافيلي” التابعة للوكيل الملاحي شركة “الدليل”، وعلى متنها حاويات بها سلع متنوعة مستوردة من السوق الإيطالية.

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