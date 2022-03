قال وزير النفط والغاز الليبي محمد عون إن ليبيا لن تكون قادرة على تعويض النفط الروسي لأوروبا في الوقت الحالي.

وأضاف الوزير في رده على سؤال من وكالة “نوفوستي” أن مثل هذا الخيار، إذا أمكن، سيتم فقط بعد 5-7 سنوات.

وكانت مجموعة النفط والغاز الإيطالية “إيني”، قد أعلنت تعليق إبرام عقود جديدة لتوريد النفط الخام من روسيا، وذكرت أنها تعتزم استبدال النفط الروسي بإمدادات من السوق الدولية.

ووفقا للشركة، استوردت في عام 2021 فقط 18٪ من النفط الخام الذي تعالجه من روسيا، وتخطط لتعويض هذا الحجم بمشتريات من السوق الدولية.

يشار إلى أن إنتاج ليبيا من النفط ارتفع إلى 1.233 مليون برميل يومياً مقابل 1.100 مليون برميل منتصف الأسبوع الماضي.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أكدت أنها أضافت إلى إنتاجها نحو 31 ألف برميل خلال خمسة أيام عقب عودة الإنتاج في حقلي الشرارة والفيل.

وكان الإنتاج قد تراجع عقب تعطل الصمامات بمينائي مليتة والزاوية وإغلاق صمام الرياينة إلى 920 ألف برميل.

المصدر: وكالة نوفوستي

The post ليبيا لن تكون قادرة على تعويض النفط الروسي لأوروبا في الوقت الحالي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار