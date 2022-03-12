البنك الدولي: دول عربية من بينهم ليبيا قد تعاني أزمة استيراد المواد الغدائية

قال البنك الدولي اليوم السبت أنه من المرجح أن تؤدي أزمة أوكرانيا إلى تفاقم ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخاصة أسعار القمح .

وأوضح البنك أن الأزمة الأوكرانية ستؤثر بالتساوي على تدفق رأس المال إلى الأسواق الناشئة ، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

وأشار التقرير إلى أن صادرات النفط والغاز في المنطقة ، بما في ذلك ليبيا والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت والجزائر ستشهد تحسناً في التجارة المالية والخارجية مع تحرك أوروبا لتنويع موردي الطاقة.

في حين أن بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصدرة للنفط تستعد لجني فوائد زيادة الطلب على النفط غير الروسي ، فمن المرجح أن تستعد البلدان غير المصدرة للنفط مثل مصر والأردن تحت ضغط ارتفاع أسعار النفط.

ووفقاً للبنك فمن المقرر أن تعاني بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعتمد على أوكرانيا وروسيا في استيراد المواد الغذائية أكثر من غيرها ، حيث ستؤدي الأزمة إلى تعطيل سلسلة إمداد الحبوب والبذور مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومن المرجح أن يزداد الضغط على الإنتاج المحلي مما يزيد من تكلفة الإنتاج ويقلل الدخل للمزارعين .

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