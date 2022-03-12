ليبيا تصدر مليون برميل نفط إلى الصين

أفاد مراسل “218” بمنطقة الهلال النفطي عن استعداد الفرق الفنية لشحن مليون برميل من النفط الخام تجاه الصين مضيفا بأن الشحنة المعدة للتصدير على متن الناقلة “ماران بيثيا” وصلت، السبت، إلى أرصفة ميناء السدرة التابع لشركة الواحة للعمليات النفطية، والذي سجل إنتاجها أعلى معدل عند حوالي 300 ألف برميل يوميًا على الرغم من نقص السعات التخزينية بسبب الدمار التي تعرضت له الخزانات في الأعوام الماضية؛ مما أجبرها إلى تخفيض معدلات الإنتاج اليومي.

يأتي هذا بالتزامن مع تأكيد وزير النفط والغاز محمد عون في تصريح حصري لقناة “218”، الجمعة، أن إنتاج ليبيا من النفط ارتفع إلى 1,233 مليون برميل يوميًا مقابل 1,100 مليون برميل منتصف الأسبوع الماضي.

وتشير بيانات “218” الخاصة بتتبع مستويات الإنتاج؛ إلى أن مؤسسة النفط أضافت إلى إنتاجها نحو 313 ألف برميل خلال خمسة أيام، بعد تعافي الإنتاج في حقلي الشرارة والفيل النفطيين، بالمقارنة مع فترة تعطل الصمامات الواصلة لميناءيْ مليتة والزاوية، حيث تراجع الإنتاج وقتها إلى 920 ألف برميل عقب أزمة إغلاق صمام الرياينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية