القابضة للاتصالات تقوم بتوقيع اتفاقية مع وزارتي التعليم العالي والتعليم التقني

قامت الشركة الليبية القابضة للاتصالات بتوقيع اتفاقية مع وزارتي التعليم العالي والتعليم التقني بشأن مشروع إقرار منحة الطالب، وكان ذلك في الخامس عشر من نوفمبر الماضي لسنة 2021 بمدينة طرابلس، على هامش لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع فعاليات شبابية وطلابية، وبحضور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات محمد بن عياد، وبعض الوزراء وقيادات الدولة.

ونصت الاتفاقية على تبني مشروع إقرار منحة الطالب، وقيام الشركة القابضة للاتصالات بتغطية القيمة المالية لمنحة طلبة الجامعات والمعاهد والكليات التقنية بقيمة 500 دينار لكل طالب.

كما تم التأكيد على قيام الشركة الليبية القابضة عبر شركاتها بتقديم منتج خاص بالشباب يشمل تخفيض خدمات بقيمة 50% من سعر الخدمات العادية دعما لطلاب الجامعات والمعاهد والكليات التقنية.

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