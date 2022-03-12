اقتصاد

عون: لا يمكن لليبيا أن تعوض إمدادات الغاز الروسي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير النفط والغاز، محمد عون، إن ليبيا غير قادرة على تعويض الغاز الروسي وسط المخاوف العالمية من نقص الإمداد .

وأضاف عون، في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن قطاع النفط والغاز في ليبيا لا يمكن أن يكون بديلاً في الوقت الحاضر عن الغاز الروسي، مرجحًا إمكانية حدوث ذلك بعد خمس أو سبع سنوات، وفق وصفه.

وأكد عون، في وقت سابق، لوكالة بلومبيرغ الأميركية؛ أن ليبيا في وضعها الراهن وفي ظل التوتر الحاصل بين المعسكرين الروسي والغربي؛ تحاول ألا تقف مع أي من الأطراف الدولية، وأن تبقى معتدلة في مواقفها.

وأشار عون إلى أن ليبيا ليست قادرة على إنتاج الغاز الكافي لإحداث أي تغيير، وأنه يتفهم أن الولايات المتحدة قد تطلب من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط زيادة إنتاجها من الغاز لتزويد أوروبا، إلا أن ليبيا لا تملك الاحتياطي الكافي الذي يتناسب مع أي زيادة للإنتاج قادرة على إحداث أي فرق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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