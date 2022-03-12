“التومي” يقوم بزيارة تفقدية لسوق الحوت بالعاصمة طرابلس

قام وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي”، رفقة وزير الإسكان والتعمير ” أبوبكر الغاوي”، ووزير التعليم التقني والفني “يخلف السيفاو”،وزير العمل والتأهيل “علي العابد”، بجولة تفقدية لسوق الحوت بالعاصمة طرابلس، حيث تم خلال الزيارة لقاء مدير السوق، والتواصل مع عميد بلدية طرابلس المركز، وذلك على هامش افتتاح مقر الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي.

وقد تم خلال الجولة تفقد والوقوف على محلات بيع السمك بالجملة والبالغ عددهم عشرة محلات، بالإضافة إلى محلات البقالة البالغ عددهم ثمانية وأربعين محلاً.

كما تم أيضاً الإتفاق على إنشاء نقطة للإصحاح البيئي داخل السوق وتكليف عدد من الأطباء البيطريين والمفتشين الصحيين، للإشراف على بيع وتداول الأسماك داخل السوق، والتطرق إلى مشاكل الصيادين حيث تم الاستماع من قبل الوزراء للصيادين الذين أبدو استعدادهم لتقديم مذكرات شارحة للجهات المعنية، من أجل دعم شريحة الصيادين، هذه الشريحة المهمة والتي تُعنى بصيد الأسماك أحد أهم مصادر الغذاء.

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