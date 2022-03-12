طرابلس: التجهيز لانطلاق معرض ليبيا للغذاء

تستعد أرض معرض طرابلس الدولي لإطلاق فعاليات معرض ليبيا للغداء الأحد

وأكد المدير التنفيذي للشركة الدولية للمعارض والمؤتمرات هيثم قرواش، في تصريح لـ “218”، أن المعرض سيشهد مشاركة دولية واسعة من دول فرنسا و البرتغال وسريلانكا وتونس وتركيا إلى جانب مشاركة محلية لكبرى الشركات الرائدة في مجال الغذاء.

وأضاف قرواش أن بعض العراقيل الإدارية عطلت وصول وفود شركات أجنبية أخرى؛ بسبب تأخر منح تأشيرات الدخول لليبيا، مشيرًا إلى أن فعاليات المعرض ستكون مخصصة في الساعات الأولى من الانطلاق أمام كبار الزوار على أن تفتح أبوابه أمام الجمهور تباعًا.

جديرٌ بالذكر أن أسعار السلع الأساسية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا طال المواد الغذائية واللحوم مع اقتراب شهر رمضان.

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