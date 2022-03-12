مصر تمنع تصدير كافة أنواع زيوت الطهي

أصدرت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، قراراً بمنع تصدير جميع زيوت الطعام لفترة ثلاثة أشهر.

وقالت الوزيرة في حديث للصحفيين، إن هذه الخطوة من شأنها حماية الأمن الغذائي للمواطنين، وضمان توفر السلع الأساسية قبل حلول شهر رمضان، الأمر الذي يهدف لاستقرار الأسعار وضبط السوق المحلية.

وأشارت الجامع إلى خطة الوزارة في التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، لمتابعة السوق واحتياجات المواطنين.

وكانت السلطات المصرية منعت قبل أيام تصدير تشكيلة واسعة من البقوليات والمكرونة والدقيق وحبوب القمح، تزامناً مع ارتفاع وتيرة الحرب الروسية الأوكرانية.

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