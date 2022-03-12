“الدبيبة” يفتتح ميدان باب العزيزية وطريق النخيل ضمن خطة “عودة الحياة”

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، رفقة عميد بلدية ابوسليم ،ومدير شركة الخدمات العامة ، مساء اليوم السبت بطرابلس، بإفتتاح ميدان باب العزيزية وطريق النخيل الرابط بين جزيرتي باب السلام وسوق الثلاثاء، وذلك ضمن خطة “عودة الحياة” ، حيث تم فتح مسارين بمنطقة باب العزيزية وذلك للقضاء على الاختناقات المرورية وسط العاصمة طرابلس.



كما يذكر أن المسار الأول يربط بين منطقتي المنصورة وباب العزيزية وطريق الفلاح جنوبا في حين يربط المسار الثاني بين جزيرة باب العزيزية والإشارة الضوئية طريق الفلاح شمالا.

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