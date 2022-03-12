استقلال المؤسسة النفطية واستمرار الإنتاج محور لقاء صنع الله مع كاميان

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، رفقة كبير مسؤولي مكتب موارد الطاقة بوزارة الخارجية الأمريكية (ENR) هاري كاميان، دعم الولايات المتحدة لاستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط واستمرار عمليات الإنتاج.

وأوضحت المؤسسة في منشور عبر منصتها الإعلامية، السبت، أن اللقاء تطرق أيضاً إلى المواضيع المتعلقة بالاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والتقليل من الانبعاثات الكربونية من أجل مستقبل مستدام.

يُذكر أن اللقاء جاء على هامش مشاركة صنع الله في فعاليات مؤتمر سيرا ويك، المنعقد بمدينة هيوستن بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

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