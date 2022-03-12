فورين بوليسي: الملايين من الدولارات تدفع للغرب لبقاء الدبيبة على رأس السلطة

ذكرت صحيفة فورين بوليسي الأمريكية أمس الجمعة إن شبكات أعمال رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قوية للغاية، بالإضافة إلى ثروته الهائلة، وذلك نتيجة الفساد الهائل في البلاد .

وأشارت الصحيفة إلى إن في السنوات الأخيرة دفع الدبيبة الملايين من الدولارات لجماعات الضغط في الولايات المتحدة وفرنسا لرفع صورته، حيث أنه جمع أكبر ثروة له وذلك لتعزيز موقفه .

وتابعت الصحيفة بالقول أعتمد الدييبة الإعلان والإنفاق على الخطط الشعبوية مثل مساعدة الناس على شراء الأراضي والمنازل ورفع الرواتب ودعم حفلات الزفاف وذلك كلما رأى تهديداً لمنصبه وفقاً للصحيفة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية