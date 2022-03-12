وزارة المالية تبدأ بإعداد أذونات صرف مرتبات شهر مارس

باشرت وزارة المالية في حكومة الوحدة إعداد أذونات صرف مرتبات العاملين في القطاع العام عن شهر مارس الجاري، وفقاً لبيان مقتضب صدر عن الحكومة عممته عبر منصاتها الرسمية السبت.

ومن المقرر أن تتم إحالة أذونات الصرف لإدارة العمليات المصرفية في مصرف ليبيا المركزي في وقت لاحق، تمهيداً لتسييلها في حسابات الجهات العامة.

ويعمل في القطاع العام الليبي أكثر من مليوني موظف تمول مرتباتهم من الخزانة العامة، إذ بلغت قيمة المصروفات عن الباب الأول “بند المرتبات” العام الماضي أكثر من 33 مليار دينار، أي ما تعادل نسبته 39% من حجم إجمالي الإنفاق العام الذي بلغت قيمته نحو 86 مليار دينار.

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