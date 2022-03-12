اقتصاد

الكبير يناقش تداعيات الحرب الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والليبي مع مؤسسة “اتلانتيك كونسيل” الأمريكية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

يواصل، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، إجراء اللقاء في العاصمة الأمريكية واشنطن مع عدد من المؤسسات التجارية والمصرفية.

وقال المصرف المركزي، إن الكبير والفريق المرافق التقوا الخميس مع مؤسسة “اتلانتيك كونسيل” بحضور نخبة من القادة السياسيين في العالم والسفراء والإعلاميين والخبراء الدوليين في المجال السياسي والاقتصادي والمالي، والمهتمين بالشأن الليبي.

وأضاف المصرف المركزي، أن اللقاء تركّز حول تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية في ليبيا. كما تناول تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد الليبي. وامدادات وأسعار السلع والغذاء في السوق الدولي، وتحريك عجلة الاقتصاد الليبي.

وذكر مصرف ليبيا المركزي، أن اللقاء تطرق إلى عودة الشركات الأجنبية لليبيا، وجهود مصرف ليبيا المركزي لضمان الاستقرار المالي والنقدي، وخطة توحيد مصرف ليبيا المركزي.

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