الكبير يناقش تداعيات الحرب الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والليبي مع مؤسسة “اتلانتيك كونسيل” الأمريكية

أخبار ليبيا24

يواصل، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، إجراء اللقاء في العاصمة الأمريكية واشنطن مع عدد من المؤسسات التجارية والمصرفية.

وقال المصرف المركزي، إن الكبير والفريق المرافق التقوا الخميس مع مؤسسة “اتلانتيك كونسيل” بحضور نخبة من القادة السياسيين في العالم والسفراء والإعلاميين والخبراء الدوليين في المجال السياسي والاقتصادي والمالي، والمهتمين بالشأن الليبي.

3/1

تطورات الأوضاع السياسية و الإقتصادية والمالية في ليبيا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأوضاع الإقتصادية العالمية وتأثيراتها على الإقتصاد الليبي وامدادات و أسعار السلع والغذاء في السوق الدولي، وتحريك عجلة الإقتصاد الليبي. pic.twitter.com/appwutmr1e — Central Bank of Libya (CBL) (@CentralBankOfLy) March 11, 2022

وأضاف المصرف المركزي، أن اللقاء تركّز حول تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية في ليبيا. كما تناول تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد الليبي. وامدادات وأسعار السلع والغذاء في السوق الدولي، وتحريك عجلة الاقتصاد الليبي.

وذكر مصرف ليبيا المركزي، أن اللقاء تطرق إلى عودة الشركات الأجنبية لليبيا، وجهود مصرف ليبيا المركزي لضمان الاستقرار المالي والنقدي، وخطة توحيد مصرف ليبيا المركزي.