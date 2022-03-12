اقتصاد

دفع كامل الديون المستحقة على طائرات الخطوط الأفريقية بعدد من المطارات الدولية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أعلنت، شركة الخطوط الأفريقية، دفع كافة الديون المستحقة على طائراتها التي كانت رابضة بمطارات تونس ومصر وتركيا وبلغاريا منذ سنوات.

وقالت الشركة، في بيان، إنه تم تسديد الديون لطائرة الايرباص 5A-ONI والمتوقفة في بلغاريا منذ 2016، وحاليا بانتظار دخولها للصيانة حسب الموعد المجدول.

الخطوط الجوية الأفريقية
الخطوط الجوية الأفريقية

وأضافت، أنه تم أيضا تسديد المبالغ المستحقة على طائرة الايرباص 5A-  ONS  والرابضة في مطار صبيحة بتركيا لإجراء الفحوصات منذ 2020 .

وذكرت أنه تم تسديد ديون طائرة الايرباص 5A-OND  والمتوقفة في مطار المنستير منذ 2020. بالإضافة إلى تسديد كافة مستحقات  طائرة الايرباص 5A-ONR المتوقفة في مطار القاهرة منذ 2021.

وأكدت الشركة، أن الخطوط الجوية الأفريقية ستعود إلى سابق عهدها كما أنها ستعود قريبا أيضا للتحليق فوق أوروبا.

 

 

 

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