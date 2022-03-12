دفع كامل الديون المستحقة على طائرات الخطوط الأفريقية بعدد من المطارات الدولية

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أعلنت، شركة الخطوط الأفريقية، دفع كافة الديون المستحقة على طائراتها التي كانت رابضة بمطارات تونس ومصر وتركيا وبلغاريا منذ سنوات.

وقالت الشركة، في بيان، إنه تم تسديد الديون لطائرة الايرباص 5A-ONI والمتوقفة في بلغاريا منذ 2016، وحاليا بانتظار دخولها للصيانة حسب الموعد المجدول.

وأضافت، أنه تم أيضا تسديد المبالغ المستحقة على طائرة الايرباص 5A- ONS والرابضة في مطار صبيحة بتركيا لإجراء الفحوصات منذ 2020 .

وذكرت أنه تم تسديد ديون طائرة الايرباص 5A-OND والمتوقفة في مطار المنستير منذ 2020. بالإضافة إلى تسديد كافة مستحقات طائرة الايرباص 5A-ONR المتوقفة في مطار القاهرة منذ 2021.

وأكدت الشركة، أن الخطوط الجوية الأفريقية ستعود إلى سابق عهدها كما أنها ستعود قريبا أيضا للتحليق فوق أوروبا.