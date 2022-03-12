“التومي” خلال زيارته عدداً من السلخانات: مع منتصف العام الحالي ستكون اللحوم المعروضة بالختم الصحي ومرفقة بشهادة ذبح مُعتمدة

أجرى وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية ” بدر الدين التومي” رفقة وزير الإسكان والتعمير ” أبوبكر الغاوي”، وزير التعليم التقني والفني” يخلف السيفاو” ووزير العمل والتأهيل “علي العابد”، زيارة تفقدية لبعض السلخانات الأهلية والوقوف على أوضاعها الراهنة.

حيث تبين أنّ البعض منها لا تتوفر على الاشتراطات الصحية، وأكدّ “التومي” على ضرورة توفّر مركز بيطري للكشف بالسلخانات الأهلية، كما أصدر توجيهاته للإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بضرورة التواصل مع مكتب استشاري لإعداد دراسة تتضمّن سلخانة الكريمية وسلخانة سوق الخميس لإعادة تشغيلهما وإنشاء مركز بيطري في إطار سياسة منع و مكافحة الذبح خِلسةً و خضوع المواشي للكشف البيطري و خضوع اللحوم التي تباع في الأسواق العامة والقصّابين.

كما أكدّ أيضاً على ضرورة دعم السلخانات الأهلية بتوفير الاشتراطات الصحية بها وتطوير العمل البيطري عبر إنشاء مختبرات بيطرية للكشف المبدئي بهذه السلخانات.

حيث أوصى بتكثيف العمل على أن تكون-وبحلول منتصف العام الحالي -اللحوم المعروضة مُعتمدة بالختم الصحي ومُرفقة بشهادة ذبح من السلخانات المعتمدة.

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