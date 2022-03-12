الكبير يجتمع مع مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي بواشنطن

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اجتمع الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي والفريق المرافق له في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الخميس، مع جهاد أزور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي، وعدد من المسؤولين بالصندوق.

وقال المصرف المركزي، إن الاجتماع تركّز حول دعم صندوق النقد الدولي لقدرات مصرف ليبيا المركزي.في مجال الإحصائيات والمؤشرات والسياسات النقدية.

وأضاف، كما تركّز الاجتماع حول برنامج زيارات الفرق الفنية للصندوق إلى ليبيا.

وذكر المصرف المركزي، أن المسؤولين بصندوق النقد الدولي أشادوا خلال الاجتماع “بدور المصرف المركزي الهام. خلال طيلة الفترات الماضية في استدامة الدولة واستقرار الوضع الاقتصادي والمالي.”

وعقد، الكبير والوفد المرافق منذ وصوله إلى واشنطن سلسلة من الاجتماعات من بينها اجتماع مع وزارة الخزانة الأمريكية، والبنك الدولي، والبنك الفدرالي الأمريكي.