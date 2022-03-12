وزير المالية : سنبدأ في إعدادات أذونات الصرف لمرتب شهر مارس وتم إدراج الزيادات لعدد من القطاعات

ظهر وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” في مقطعٍ مصوّر أذاعته منصة “حكومتنا” الرسميّة قال فيه: أصدرنا اليوم تعليماتنا للإدارات الفنيّة المختصّة بوزارة المالية والمتمثّلة في إدارة الخزانة وإدارة الميزانية بشأن إعداد أذونات الصرف الخاصة بمرتبات موظفي الجهات العامة المموّلة من خزانة الدولة عن شهر مارس، وإحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي.

وأضاف: “نُبشّر الوحدات الإدارية والفنيّة التابعة لوزارة الدفاع من جهاز البحوث التطبيقية والتطوير، التصنيع العسكري ومركز الخدمات والصيانة التابع للوزارة بأنّه قد تمّ إدراج الزيادة الخاصة بهم وفق قرار مجلس الوزراء”.

كما تحدّث “المبروك” عن ملف الإفراجات المالية وقال: سنسعى للاستمرار في حل هذا الملف وِفق المخصّصات المُعتمدة وكذلك الإسقاطات التي تحدث في الميزانية نتيجة الازدواجية أو الوفاة أو التقاعد.

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