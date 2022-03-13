قفزة الدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاحد 13 مارس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 13 مارس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.665 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0909 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0818 دينار، والليرة التركية 0.3159 دينار، والدولار الكندي 3.6606 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2435 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2701 دينار، والدينار التونسي 1.5792 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4782 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 13 مارس 2022: