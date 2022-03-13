المركزي: معدل التضخم العام يقفز إلى4.1%

أظهرت بيانات حديثة لمصرف ليبيا المركزي، ارتفاع نسبة التضخم العام في ختام سنة 2021 إلى نحو %4.1، وهو الأعلى منذ عام 2019 متأثراً بتداعيات خفض قيمة الدينار الليبي أمام الدولار الأمريكي.

وكشفت النشرة الاقتصادية التي أصدرها المركزي عن الربع الرابع من العام الماضي، أن العملة المتداولة لدى الجمهور بلغت قيمتها مع نهاية ديسمبر الماضي 31.7 مليار دينار، دون الإشارة لما تم طباعته من أموال من فرع المركزي في البيضاء، فيما سجلت الودائع تحت الطلب تراجعا ملموسا بالمقارنة بين ديسمبر ونوفمبر الماضيين، إذ بلغ إجماليهما آخر السنة 65.5 مليار دينار.

واشارت البيانات إلى قيمة الصادرات الليبية للخارج في آخر تحديث لها عن العام 2020، دون الإشارة إلى ما إذا كانت الصادرات جلها من النفط أو سلع أخرى، إذ تصدرت إيطاليا القائمة بقيمة بلغت 2.7مليار دينار، وجاءت الصين ثانية بإجمالي صادرات بلغت قيمتها أكثر من 1.1مليار دينار، وأتت ألمانيا في المركز الثالث بالقيمة ذاتها تقريبا، بينما حلت إسبانيا في المرتبة الرابعة بإجمالي صادرات بلغ 980 مليون دينار ليبي.

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