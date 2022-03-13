اقتصاد

بوعزة لـ218: احتياطي الدقيق خارج سيطرة الدولة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال علي أبوعزة رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز في تصريح لـ218 الأحد، إن احتياطي الدقيق خارج سيطرة الدولة ويتحكم فيه القطاع الخاص، وإن الوزارة وأدواتها التنفيذية لا تملك أي مخزون.

أبوعزة أشار إلى ضرورة سيطرة الدولة على سلعة الدقيق وتوفير مخزون استراتيجي لفترة أكثر من عام، ليتم تثبيت السعر، مبيناً أن أصحاب المخابز يتعاملون وفقاً لأسعار الدقيق الموجودة في السوق السوداء الموجود في منطقة الكريمية “شارع السامبا”، التي بلغت ذروتها هذا الشهر، ووصل سعر قنطار الدقيق الممتاز في طرابلس إلى 295 ديناراً.

وأضاف أن هناك “تلاعباً” في الفواتير وقيام بعض التجار بتسجيل سعر القنطار في الفواتير بقيمة 225 ديناراً بدلاً من السعر الحقيقي، الذي يقارب 300 دينار، للتهرب من أي تهم فساد قد توجه لبعض التجار.

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قناة 218 الليبية

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