الحويج: السلع الغذائية متوفرة ولا داع للخوف من نقصها حتى خلال رمضان

قال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج على هامش معرض ليبيا للغذاء، إن السلع الغذائية الأساسية متوفرة ولا داع للخوف من نقصها حتى خلال شهر رمضان، وتصل بشكل متواصل إلى موانئ الدولة الليبية مطمئنا المواطنين بمتابعة أسعارها وتوفرها دوريا.

وأكد الحويج في تصريح للأحرار، أن الوزارة تسعى لتفعيل قرار إشراك القطاع الخاص مع الدولة، مناشدة رئاسة الوزراء بضرورة دعم السلع الغذائية الأساسية، وهي الزيت والطماطم والأرز والدقيق والشاهي وحليب الأطفال والمكرونة وفتح الاعتمادات لصندوق موازنة الأسعار.

وأضاف الحويج أن فتح الاعتمادات مهم لتوفير احتياجات المواطن لاسيما في ظل ارتفاع أسعار النفط الحالية وكفاية إيراداته.

ولفت الحويج إلى أن القمح يصل بشكل انسيابي إلى الموانئ الليبية، وأن العمل متواصل لتوفير مخزون استراتيجي وتفعيل مجلس الحبوب، مبينا أن القمح يستورد من عدة دول خلاف أوكرانيا.

وأشار الحويج إلى أن الوزارة ساعية إلى تفعيل وإعادة إعمار المشاريع الزراعية لتوفير القمح الصلب مبدئيا كما تعمل على توطين زراعة القمح الطري في أقرب وقت ممكن.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

