غازبروم الروسية: ضخ الغاز مستمر والطلب عند حده الأقصى

ذكرت شركة غازبروم الروسية، أن الطلب الأوروبي على الغاز المار عبر أوكرانيا بلغ حده الأقصى الأحد، وفقاً للعقود طويلة الأجل بمائة وتسعة ملايين متر مكعب في اليوم.

وكالة إنترفاكس الروسية أكدت أن طلبات المشترين الأوروبيين للغاز الطبيعي من غازبروم قد زادت، في ظل ارتفاع الأسعار.

وقال المتحدث باسم غازبروم سيرجي كوبريانوف، إن الشركة تواصل توريد الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية بشكل طبيعي، ووفقاً لطلبات المستهلكين الأوروبيين.

ووصل السعر المرجعي الأوروبي للغاز الطبيعي الهولندي تي تي إف إلى ألف وأربعمائة وثمانية وستين دولاراً، لكل ألف متر مكعب، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

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