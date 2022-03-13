المركزي الروسي يواصل إغلاق سوق الأوراق المالية والبورصة

تواصل روسيا إغلاق سوق الأوراق المالية والبورصة خلال تعاملات الأسبوع، التي تبدأ الاثنين وتنتهي يوم الجمعة المقبل، وفق ما أعلنه البنك المركزي الروسي.

وتتزايد مخاوف موسكو من هبوط شديد في أسعار الأسهم عقب غزو أوكرانيا، وما تبعه من فرض عقوبات كبيرة على الاقتصاد الروسي.

وفي وقت سابق قال المركزي إن الروس الذين يتلقون تحويلات مالية من بنوك خارجية، سيُسمح لهم بسحب مقابلها بالروبل فقط، في أحدث خطوة تستهدف مواجهة العقوبات الغربية.

وبيّن المركزي أن البنوك لا يمكنها بيع العملة الصعبة للمواطنين الروس، حتى التاسع من شهر سبتمبر المقبل.

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