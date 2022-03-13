المركزي يكشف عن المصارف المشتملة بياناتها إلى جانب وحدة الدينار الليبي التابعة للمصرف الليبي الخارجي

نشر مصرف ليبيا المركزي طرابلس تطور أهم البيانات والمؤشرات المالية للمصارف التجارية لعام 2021 م.

حيث ذكر المصرف المركزي في تقريره بأن المصارف المشتملة بياناتها في هذا التقرير بلغ عددها 18 مصرفًا (بما في ذلك وحدة الدينار الليبي التابعة للمصرف الليبي الخارجي) حتى عام 202‪1

كما ذكر أيضا أن هذه المصارف تزاول نشاطها من خلال 555 فرعا ووكالة مصرفية مقارنة بنحو 553 فرعا ووكالة مصرفية في نهاية عام 2020، والزيادة في عدد الفروع والوكالات المصرفية تركزت في (المصرف التجاري الوطني والمصرف السي الإسلامي).

وفيما يخص التركيز المصرفي تعني أن عددا قليلا من المصارف التجارية يستأثر بالنسبة الأكبر من النشاط المصرفي سواء من حيث الأصول أو الودائع أوالانتمان أو من حيث حجم حقوق الملكية.

أما بخصوص الحصة السوقية للمصارف التجارية في ليبيا، فقد شكلت أصول المصارف الأربعة الكبرى (الجمهورية، التجاري الوطني، الوحدة والصحارى) من أصل 18 مصرفا مانسبته 72.4% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في نهاية عام 2021، وشكل مصرف الجمهورية وحده ما نسبته 28.0% من إجمالي أصول القطاع المصرفي.

وقد شكلت ودائع وقروض المصارف الأربعة الكبرى مانسبته 72.7% و 84.6% على التوالي من إجمالي ودائع وقروض القطاع المصرفي نهاية عام 2021.

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