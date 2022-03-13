مجموعة السبع: الأمن الغذائي العالمي في خطر

حضت مجموعة السبع كافة الدول على عدم تقييد صادراتها الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد اجتماع في برلين لوزراء الزراعة في المجموعة لمناقشة الأزمة.

ودعا الوزراء جميع الدول إلى إبقاء أسواقها الغذائية والزراعية مفتوحة واتخاذ الاحتياطات ضد فرض قيود غير مبررة على الصادرات.

وعبر وزير الزراعة الألماني “جيم أوزدمير” عن قلقه بشأن التأثير المحتمل في حال تم تقليص الصادرات، الأمر الذي قد يتسبب في ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوى.

وشهدت أسواق السلع العالمية اضطرابات واسعة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، ووصلت أسعار الحبوب والمعادن والنفط لمستويات قياسية

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