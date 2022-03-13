“الدبيبة” يفتتح معرض ليبيا للغداء ويصدر تعليماته بشأن ضرورة عقد معارض دولية في هذا المجال

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد بافتتاح معرض ليبيا للغداء بأرض معرض طرابلس الدولي، وبحضور وزيري الاقتصاد والتجارة ، والدولة لشؤون مجلس الوزراء ،وأمين عام مجلس الوزراء ، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة، ورئيس وأعضاء الهيئة العامة للمعارض، وعدد من رجال الأعمال.

كما تفقد “الدبيبة” بعد إفتتاحه للمعرض عدد من الأجنحة أطلع خلالها على المنتجات الليبية، وتفقد كذلك رفقة السفير التونسي لدى ليبيا، الأجنحة الخاصة بالمنتجات التونسية، حيث تم التأكيد على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين .

وأصدر تعليماته لضرورة عقد مثل هذه المعارض التي ستدعم الصناعات المحلية، وضرورة التوجه لعقد معارض دولية في هذا المجال.

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