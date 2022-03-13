خلال لقائه مع الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء.. “الزني” يؤكد حرص الحكومة على إعادة الحياة للمؤسسات المتعددة الأطراف

التقى وزير الشباب “فتح الله الزني” اليوم الأحد بالعاصمة الليبية طرابلس، مع الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء “بريجي رافيني” والوفد المرافق له بحضور عدد من المسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية وسفراء الدول الأفريقية لدى الدولة الليبية، وعدد من أبناء جاليات الدول الأفريقية في ليبيا.

وأكد “الزني” على أن هذه الزيارة لها دلالات رامزة وتؤكد على إلتزام الدولة الليبية في العمق الأفريقي وحرص الحكومة على إعادة الحياة للمؤسسات المتعددة الأطراف، خاصة وأن علاقات ليبيا تاريخية مع دول القارة الأفريقية.

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