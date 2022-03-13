خاص.. منسق حراك قبائل الطوارق يفصح عن مطالبهم

صرح منسق حراك قبائل الطوارق “جعفر الأنصاري” في حديث له دار مع صحيفة صدى الاقتصادية، قائلاً: عند إصدار الحراك للبيان يوم 28 والذي طالبنا من خلاله تنفيذ القرارات السابقة بخصوص الطوارق من حيث تسوية اجراءات المواطنة، امهلنا الحكومة مدة أسبوع لحل قضية الطوارق.

وأضاف “الأنصاري” في سياق حديثه قائلاً: لم نجد أي تجاوب من قِبل الحكومة على البيان المذكور، وبالتالي تم إقفال الطريق أمام الشاحنات المتجهة إلى الحقول النفطية في الجنوب، وقد ضمل الإقفال أيضاً كل المنتجات سواء المعدات أو الآليات أو المواد الغذائية وكل شيء، وتم الإفراج عن المواد الغذائية لمدة أسبوع، وإلى غاية الآن لازالت باقي الشاحنات متوقفة ولا يوجد رد من قبل الحكومة.

كما أكد بالقول: في حالة عدم التواصل مع الحكومة وإيجاد ردود لتلك المطالب من المؤكد سيتم الإغلاق عن جميع الشحنات مجدداً بما فيهم المواد الغذائية وغيرها.

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