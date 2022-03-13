شركة ليبيا للاتصالات والتقنية تدعو الجمعية العمومية لعقد اجتماع

دعا مجلس إدارة شركة ليبيا للاتصالات والتقنية أعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع العادي الأول لسنة 2022، وذلك استناداً لأحكام القانون التجاري والنظام الأساسي للشركة والذي سيعقد يوم الاثنين الموافق 28/3/2022 على تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

حيث سيخصص الاجتماع لمناقشـة جـدول الأعمال واتخاذ ما يلزم من قرارات لوضعه موضع التنفيـذ، كما سيتم استعراض رؤية الشركة وخطتها الاستراتيجية لسنة 2022، وكذلك استعراض تقرير نشاط الشركة عن السنة المالية 2021.

إلى جانب اعتماد الموازنة التقديرية للشركة للسنة المالية 2022، واستعراض تقرير هيئة المراقبة لسنة 2021، وإعتماد اللائحة المالية المقترحة،بالإضافة إلى الموافقة على تخريد المواد والمعدات الراكدة والعاطلة غير المخول مجلس الإدارة بالتصرف فيها والموافقة على رفع سقف الرعاية الصحية لموظفي شركة ليبيا للاتصالات والتقنية.

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