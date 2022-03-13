اقتصاد

المالية الروسية: العقوبات جمدت 300 مليار دولار من احتياطياتنا

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جمدت العقوبات على موسكو حوالي 300 مليار دولار من أصل 640 مليار دولار، من احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية.

وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن الغرب يمارس ضغوطاً على الصين للحد من تجارتها مع روسيا ومن أجل منع موسكو من الوصول إلى جزء من الاحتياطيات التي تحتفظ بها باليوان الصيني، متوقعا أن شراكة موسكو مع الصين تسمح بالحفاظ على التعاون وتعزيزه بين الدولتين.

ونسبت وكالة الإعلام الروسية لوزير المالية القول إن روسيا ستفي بالتزاماتها المتعلقة بالديون الحكومية وستدفع بالروبل لأصحاب الديون حتى يتم إلغاء تجميد احتياطيات الدولة.

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قناة 218 الليبية

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