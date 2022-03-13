خاص .. الحويج خلال افتتاح معرض ليبيا للغذاء : قد نضطر إلى إرجاع الجمعيات الاستهلاكية إذا استدعت الضرورة لدعم المواطن

صرّح وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” لصحيفة صدى الاقتصادية إثر فعاليات معرض ليبيا للغذاء في نسخته الثالثة على أرض معرض طرابلس الدولي.

وقال “الحويج”: يُقام مثل هذا المعرض لِنعرف ماذا نصنع وماذا نستورد، ونحنُ دائماً نُعطي الأولوية لما نصنع أو نزرع، ولابُدّ من الاهتمام بالصناعة الوطنية وحمايتها، وأيضاً نهتم بدعم المواطن بالسلع المُستوردة التي ارتفعت أسعارها ويتم تعويضهُ سواءً عن طريق الدعم إمّا عن طريق دعم التُجار أنفسهم؛ وقد نضطر إلى إرجاع الجمعيات الاستهلاكية إذا كان هُناك ضرورة لنساعد المواطن خلال هذه الأزمة التي فيها الأسعار مرتفعة.

كما تابع: خصوصاً أن النفط -والحمد لله- أسعاره عالية ويمكن من خلالها تعويض المواطن بحيثُ تساعدهُ على مواجهة هذا الارتفاع الكبير، وقمنا بهذا المعرض لوضع آلية للصناعات الوطنية وإعادة الاهتمام بالمزروعات.

وأردف القول أخيراً: الأزمة العالمية الحالية ومِن قبلها جائحة كورونا أدلت بمؤشرات لضرورة اهتمام الدولة الليبية بوضع برنامج كامل لحماية الصناعة الوطنية وتشجيع الزراعة المحليّة؛ أيضاً مايزيد سعره بنسبة أكثر من 40 ‎%‎ يجب أن يُصنّع محلياً.

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